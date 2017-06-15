Обшук в екс-голови податкової Харківщини: знайшли золоті злитки, картини з його зображенням, $215 тисяч, €15,7 тисячі (фото)

Під час обшуку в затриманого екс-голови податкової адміністрації Харківської області Станіслава Денисюка знайшли золоті злитки, колекцію монет, 215 тисяч доларів, 115 тисяч гривень, 15,7 тисячі євро, швейцарські годинники, ікони, картини та інші цінності. Про це у своїй статті для Цензор.НЕТ пише Вікторія Романенко.

Станіслав Денисюк був затриманий у ході широкомасштабної антикорупційної спецоперації, яку провели Головна військова прокуратура ГПУ спільно з Департаментом захисту економіки Нацполіції, за підтримки спецпідрозділу КОРД.

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Пізніше стало відомо, що екс-голову ДПА у Харківській області підозрюють за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Дії Денисюка, за даними слідства, призвели до збитку у сумі 308 214 835 гривень.

25 травня Печерський районний суд Києва заарештував Денисюка, визначивши заставу в сумі 100 мільйонів 320 тисяч гривень. На своїй сторінці у Facebook генерал написав, що сума захмарна. Але як вдалося з'ясувати Цензор. НЕТ з власних джерел, схоже, він дещо лукавить.

Під час обшуку серед іншого у нього були знайдені золоті злитки, колекція монет, 215 тисяч доларів, 115 тисяч гривень, 15,7 тисячі євро, швейцарські годинники, ікони. Серед художніх творів - картини із зображенням самого генерала, його дітей та онуків.

Денисюк з сім'єю відображені на одній із знайдених під час обшуку картин. Крім того, за Денисюком значиться низка елітної нерухомості.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня в ході масштабної спецоперації були затримані колишні керівники місцевих органів Державної податкової служби України і Міндоходів, яких підозрюють у причетності до організації роботи так званих податкових майданчиків. Сума збитків, завданих державі, становить близько 97 млрд грн.