Комітет виборців запропонував штрафувати депутатів, які не голосують у Раді

Комітет виборців України пропонує позбавляти частини заробітної плати народних депутатів, які систематично не голосують у Раді. Про це повідомляє прес-служба КВУ.

За даними комітету в рамках проекту "Дослівно", 193 народних депутата пропустили більше половини голосувань Ради в 2017 році. При цьому часто не голосували навіть ті депутати, які були присутні в зазначений час в залі парламенту. Депутати переважно пояснювали відмову від голосувань небажанням брати участь у рішень Верховної Ради і взагалі низькою вагою їх голоси.

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В той же час КВУ наголошують, що згідно з чинним законодавством участь в голосуваннях є таким же обов'язком народного депутата, як участь у пленарних засіданнях. У відповідності зі ст. 24 Закону «Про статус народного депутата України» народний депутат зобов'язаний:

3) бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких він обраний;

4) особисто брати участь у голосуванні з питань, що розглядаються Верховною Радою України та її органами;

«Парламент на даний момент вже застосовує фінансові санкції до депутатів, які не відвідують засідання Ради. Так, якщо депутат пропускає засідання Ради, то йому не нараховуються кошти за зазначений день. Цю практику слід застосувати і до депутатів, які не беруть участь у голосуваннях. Якщо депутат був зареєстрований в Раді, але при цьому системно не голосував ( «за», «проти» або «утримався»), то його слід позбавляти заробітної плати за відповідний день. Голосування депутата є його обов'язком, а тому повинна бути відповідальність за його невиконання. При цьому Апарат ВРУ має всю необхідну інформацію про голосувань депутатів, а тому реалізація такого рішення не потребуватиме додаткових ресурсів», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Нагадаємо, раніше в КВУ підрахували, що за два місяці роботи вісім нардепів жодного разу не проголосували.