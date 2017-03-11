Вісім нардепів жодного разу не проголосували за два місяці роботи - Комітет виборців України

Як повідомили УНІАН у прес-службі Комітет виборців України, серед них екс-радикал Андрій Артеменко, члени «Опозиційного блоку» Євген Бакулін та Дмитро Добкін, член «Народного фронту» Денис Дзензерський, позафракційні Павло Балога та Андрій Білецький, а також розшукувані українською владою Сергій Клюєв та Олександр Онищенко.

Читайте такожКВУ назвав найбільш сумлінні за відвідуваністю фракції Ради (інфографіка)

Крім того, ще 63 депутати взяли участь у менш ніж 10% голосувань. Із цих депутатів 22 є представниками «Опозиційного блоку», йдеться в повідомленні.

«Такі результати свідчать про те, що «Опозиційний блок» побудував роботу в парламенті у форматі бойкоту. Депутати показово не голосують, привертаючи до себе увагу. До прикладу, лідер фракції Юрій Бойко за останні два місяці проголосував лише двічі. І це при тому, що він відвідав всі засідання Ради. Сергій Льовочкін проголосував один раз, Наталія Королевська – 4 рази, Вадим Рабінович – 3 рази із 481 можливих», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Щодо інших лідерів фракцій, то, за даними КВУ, найвідповідальніше до голосувань ставилися очільники «Народного фронту» та «Блоку Петра Порошенка». Так, Максим Бурбак взяв участь у 77% голосувань, Ігор Гринів – 75%. Загалом лише два народні депутати (Віктор Пинзеник та Григорій Шверк) проголосували у 100% випадків.

За період січня-лютого 2017 року відбулося 18 пленарних засідань Верховної Ради, на яких пройшло майже півтисячі голосувань (481).

Раніше в КВУ назвали прізвища депутатів, які в цьому році пропустили всі засідання Верховної Ради.