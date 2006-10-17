У Харкові оголосили про початок кампанії за відставку мера Добкіна

Громадська організація “Міський дозор” оголосила про початок кампанії за відставку Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА та розпуск міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції керівник організації “Міський дозор” Владислав ПРОТАС.

За його словами, у понеділок, 16 жовтня, очолювана ним організація офіційно розпочала процес формування ініціативних груп для збору підписів за проведення референдуму щодо відкликання мера Харкова М.ДОБКІНА.

В.ПРОТАС повідомив, що на суд харків’ян планується винести два питання: про недовіру до мера М.ДОБКІНА і всьому нинішньому депутатському корпусу Харківської міськради. Він зазначив, що підставами для висловлення недовіри мера є невиконання ним своїх передвиборчих обіцянок та підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Мера також звинувачують у “нищенні приватного бізнесу”.

За словами керівника “Міського дозору”, події останнього часу у Харкові викликають велике обурення більшості населення - жодна сесія міськради не пройшла без пікетувань та інших акцій протесту, мешканці міста в тому чи іншому районі все частіше вдаються до захисту своїх прав шляхом локальних акцій протесту проти незадовільної роботи комунальних підприємств, ЖЕКів, шляхових служб та лікарень.

Соціологічне опитування, проведене “Міським дозором” засвідчило, що за проведення референдуму готові поставити підписи 63% респондентів, а 49% опитаних заявили, що проголосують за відставку мера і розпуск міської ради.

На думку В.ПРОТАСА, збір підписів орієнтовно може розпочатися у грудні цього року, а сам референдум, якщо харків’яни підтримають ідею його проведення, може відбутися у лютому - березні 2007 р.

Отже, зазначив В.ПРОТАС, харків’яни винесуть свій вердикт М.ДОБКІНУ про те, “як він виконує обов’язки та передвиборчі обіцянки”, і таким чином всі побачать, “наскільки люди в ньому розчарувалися”. Якщо міський голова вважає свою роботу достатньою і не злякається цього іспиту, сказав В.ПРОТАС, то він може “посприяти проведенню референдуму”.

Як повідомляв УНІАН, крім “Міського дозору”, за необхідність відкликання з посади міського голови М.ДОБКІНА висловилася керівники обласних організацій партій “Народний Союз Наша Україна”, Української народної партії, Партії промисловців і підприємців України, партії “Реформи і порядок”, УРП “Собор” та Християнсько-демократичного союзу. Окремо про необхідність відставки мера заявило Об’єднання профспілок Харківської області.