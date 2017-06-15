Турчинов обговорив із заступником генсека НАТО перехід України на стандарти альянсу

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов обговорив із заступником генерального секретаря Північноатлантичного договору Камілем Грантом гібридну агресію Росії проти України.

Як повідомили у прес-службі РНБО, під час зустрічі співрозмовники також обговорили питання співпраці з країнами-членами НАТО у військово-технічній сфері і кібербезпеці, а також питання переходу на стандарти НАТО сектору безпеки та оборони України, зокрема, її оборонно-промислового комплексу.

Як наголосив Турчинов, «агресію РФ може зупинити лише потужна зброя та сильна армія».

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За його словами, відновлення багатосторонньої військово-технічної співпраці з країнами-членами Альянсу є одним з головних пріоритетів України.

Своєю чергою, Грант зауважив, що Альянс не залишає поза увагою теми анексії Криму Росією та подій на сході України. «НАТО демонструє єдність щодо дій Росії, які надзвичайно небезпечні для світового порядку», - сказав він.

«НАТО вважає Україну одним з найважливіших партнерів та дуже оптимістично оцінює перспективи нашої співпраці», - наголосив заступник генсека НАТО.