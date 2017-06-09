Порошенко про відновлення курсу на членство в НАТО: це просто повернення до стану 2003 року

Президент України Петро Порошенко заявляє, що підпише закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо зовнішньополітичного курсу України) (№ 6470).

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на спільній прес-конференції з президентом Литовської Республіки Далею Грібаускайте у Харкові.

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«Звичайно, підпишу, оскільки ця законодавча ініціатива була погоджена зі мною, коаліція взяла активну участь у проведенні цього закону. Я хочу нагадати, що це не новація, а просто повернення до того стану, коли у 2003 році в законі про основи національної безпеки в якості головної мети було членство в НАТО», - зауважив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 8 червня, визначивши, що Україна поглиблюватиме співпрацю з НАТО з метою набуття членства в Альянсі. За це рішення проголосували 276 із 357 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Своєю чергою, у НАТО взяли до відома рішення і наголосили, що пріоритетом для Києва наразі є реформи.