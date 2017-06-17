Порошенко підписав скасування "закону Савченко"

У суботу, 17 червня, президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення» № 2046-VIII. Про це повідомляється на сайті глави держави.

Закон був ухвалений Верховною Радою 18 травня 2017 року.

Ухвалення законодавчого акту спрямоване на покращення стану забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки від злочинних посягань.

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Законом пропонується викласти в новій редакції частину п'яту статті 72 «Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення» Кримінального кодексу України, відповідно до якої попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті.

Згідно закону при призначенні покарань, не зазначених в частині першій цієї статті, суд, враховуючи попереднє ув'язнення, може пом'якшити покарання або повністю звільнити засудженого від його відбування.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, так званий "закон Савченко", ухвалений 26 листопада 2015 року № 838-VIII, набрав чинності 24 грудня того ж року. Ним було запроваджено правило зарахування судом строку попереднього ув’язнення з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.

Народний депутат Антон Яценко заявив, що ухвалення "закону Савченко" було помилкою, оскільки ті, хто відбували менший термін покарання, повернулися і скоїли злочини, і "це коштувало 55 життів, 22 зґвалтувань, 760 розбійних нападів".

18 травня ВР скасувала "закон Савченко"; 25 травня парламент відмовився ухвалити постанову про скасування цього рішення, що відкрило шлях до підписання закону.

Автор закону - народний депутат Надія Савченко - заявила, що рішення про його скасування суперечить Конституції.