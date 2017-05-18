Рада скасувала закон Савченко

Верховна Рада України скасувала «закон Савченко» в частині зарахування судом строку попереднього ув’язнення з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.

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Як передає кореспондент УНІАН, було ухвалено закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо правил складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення)» (реєстраційний номер 5534).

За дане рішення проголосували 227 із 339 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Це було друге голосування, бо під час першого скасування «закону Савченко» підтримали лише 213 при необхідних 226 народних депутатів.

Як відомо, закон, ухвалений від 26 листопада 2015 року № 838-VIII, набрав чинності 24 грудня того ж року. Ним було запроваджено правило зарахування судом строку попереднього ув’язнення з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.

Народний депутат Антон Яценко заявив, що ухвалення «закону Савченко» було помилкою, оскільки ті, хто відбували менший термін покарання, повернулися і скоїли злочини, і «це коштувало 55 життів, 22 згвалтувань, 760 розбійних нападів».

Ухваленим сьогодні законом передбачено, що попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день.