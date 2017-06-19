Екс-генсек НАТО закликає ЄС продовжувати усі санкції проти РФ на рік

Колишній генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО), радник президента України Андерс Фог Расмуссен закликає Євросоюз продовжити усі види обмежувальних заходів проти Росії на рік, а не на шість місяців.

Про це Расмуссен повідомив у своєму мікроблозі в Twitter.

«ЄС продовжив санкції проти Росії на 12 місяців через окупацію Криму. Час для всіх санкцій бути продовженими на 12 місяців, а не тільки на шість», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 червня, в рамках засідання Ради Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ затверджено рішенняпродовжити санкції для незаконно анексованого Росією Криму та Севастополя ще на один рік.

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Санкції були запроваджені ЄС 14 червня 2014 року на імпорт продукції, виробленій в Криму чи Севастополі, на інвестиції до Криму чи Севастополя, туристичні послуги, зокрема, круїзні кораблі не можуть заходити в порти Криму, за виключенням надзвичайної ситуації, на експорт окремих товарів та технологій для кримських компаній чи для використання в Криму у сфері транспорту, телекомунікації та енергетичного сектору.

Нагадаємо, 13 березня 2017 року Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти 150 осіб та 37 організацій за дії, що завдають шкоди або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України ще на шість місяців, до 15 вересня 2017 року. Заходи включають в себе заморожування активів та заборону на в’їзд.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком окупації Автономної республіки Крим.