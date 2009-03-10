У ПР готові йти в коаліцію з БЮТ і переписувати Конституцію

У Партії регіонів не виключають коаліції з Блоком Юлії Тимошенко для подолання кризи в Україні.

Як повідомляє прес-служба партії, народний депутат, заступник голови Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ, коментуючи інформацію, що з`явилася в ЗМІ, про можливе створення коаліційного об`єднання Партії регіонів і БЮТ, зазначив, що на сьогодні ніяких переговорів з цього приводу не ведеться. «У той же час, Партія регіонів ніколи не відмовлялася від конструктивного діалогу з іншими політичними силами», - сказав він.

«Ми й сьогодні готові обговорювати в процесі такого діалогу будь-які конфігурації – як свої власні, так і ті, що пропонуються нам. Але треба розуміти, що для нас коаліція – не самоціль, а засіб для подолання системної кризи в Україні», - підкреслив депутат.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, виходячи з цього, вони бачать доцільним переформатування парламентської більшості (і, як наслідок, органів виконавчої влади) лише в тому разі, якщо ці дії спрямовані на подолання кризи в економіці і соціальній сфері.

“Відповідно, будь-які конституційні зміни можливі тільки в рамках заходів з подолання затяжної, я б навіть сказав – хронічної, кризи влади. І тут, на наше глибоке переконання, має бути приділена необхідна увага реформі системи місцевих органів влади, що припускає передачу значної частини повноважень місцевим органам самоврядування», - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ, додавши, що тільки при дотриманні цих принципових для них умов переговори про об`єднання матимуть практичний сенс.