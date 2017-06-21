Парасюк прийшов до Ради не за дрес-кодом (фото)

Народний депутат України Володимир Парасюк прийшов на пленарну сесію Ради, не в діловому вбранні, а в сандалях. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналіст Олена Яхно.

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"Вгадайте, хто з депутатів прийшов до Ради у сандалях?", - йдеться у її підписі до фото. Користувачі швидко визначили, хто ж прийшов у парламент в такому вигляді.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Парасюк і журналіст Андрій Дзіндзя влаштували перепалку в кулуарах Ради.