Парасюк прийшов до Ради не за дрес-кодом (фото)
16:58, 21 червня 2017Політика
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Фото незвичайного дрес-коду Парасюка показала журналіст Яхно.
Парасюк прийшов у Раду у сандалях / facebook.com/Алена Яхно
Народний депутат України Володимир Парасюк прийшов на пленарну сесію Ради, не в діловому вбранні, а в сандалях. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналіст Олена Яхно.
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"Вгадайте, хто з депутатів прийшов до Ради у сандалях?", - йдеться у її підписі до фото. Користувачі швидко визначили, хто ж прийшов у парламент в такому вигляді.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Парасюк і журналіст Андрій Дзіндзя влаштували перепалку в кулуарах Ради.
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