"У тебе проблема з мізками!": Парасюк і журналіст влаштували перепалку в кулуарах Ради (відео)

Народний депутат Володимир Парасюк і журналіст Андрій Дзіндзя в кулуарах Верховної Ради обговорювали події, які сталися на одному з редутів блокади ОРДЛО 6 березня, передає Цензор.НЕТ.

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Дзіндзя вимагав, щоб Парасюк повернув йому нібито вкрадений телефон та картки пам'яті, а депутат вимагав, щоб Дзіндзя надав журналістське посвідчення, а з приводу крадіжки радив звертатися до поліції.

Депутат, звертаючись до журналіста, сказав: "Якщо ти папуга, то йди в зоопарк!". Той відповів, що у Парасюка "проблема з мізками".

Раніше УНІАН повідомляв, що поліція проводить перевірку за фактом конфлікту між народним депутатом Володимиром Парасюком і журналістом Андрієм Дзіндзем у Бахмуті Донецької області.