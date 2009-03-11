Костенко погрожує Тимошенко вивести своїх депутатів з коаліції

Українська народна партія відкличе своїх депутатів з коаліції, якщо Блок Юлії Тимошенко не припинить вести політику подвійних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву зробив на прес-конференції у Харкові голова УНП Юрій КОСТЕНКО.

Голова УНП наголосив, що вважає неприпустимими «політичні бартери» між БЮТ та Партією регіонів, які, за його словами, мали місце минулого сесійного тижня під час голосування з приводу відставки міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА та відміни виборів до Тернопільської обласної ради.

«Відбувся політичний бартер: БЮТ підтримав звільнення ОГРИЗКА, а Партія регіонів – відміну виборів до Тернопільської облради», - констатував Ю.КОСТЕНКО.

Таким чином, за словами лідера УНП, «Росія вдруге показала, хто в українському домі хазяїн».

Метою цього бартеру, на думку Ю.КОСТЕНКА, є узурпація і розподіл влади в Україні.

Такі дії БЮТ він назвав неприпустимими.

«Якщо ця гра буде продовжуватися, ми відкличемо своїх двох депутатів з коаліції, тоді вона знову буде нелегітимною», - заявив Ю.КОСТЕНКО.

При цьому Ю.КОСТЕНКО заявив, що БЮТ і ПР проводять консультації щодо проведення нової конституційної реформи в Україні. За його словами, БЮТ і Партія регіонів домовляються про реформу, в результаті якої змінитися політичний устрій України.

"БЮТ і Партія регіонів грають у політичні ігри. Вони ведуть консультації про можливу політичну реформу, в результаті якої відбудеться перехід до парламентської республіки", - сказав Ю.КОСТЕНКО.

У зв’язку з цим, констатував він, «президентських виборів десятого року може і не відбутися».

Другим боком цієї реформи, на думку Ю.КОСТЕНКА, стане впровадження двопартійної політичної системи в Україні.

«Можлива двополюсна партійна модель, де одне бізнес-угруповання буде постійно перебувати при владі або буде змінюватися іншим бізнес-угрупованням», - сказав Ю.КОСТЕНКО, висловивши своє негативне ставлення до таких новацій.

На думку політика, в Україні відбувається поступове згортання демократичних процесів.