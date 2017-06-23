Група французьких політиків їде до Донецька - "підтримати російську армію"

Група французьких депутатів місцевого рівня, що представляють департамент Буш-дю-Рон у регіоні Прованс, у четвер, 22 червня вилетіла до Москви, звідки збирається вирушити до окупованого Донецька.

До групи політиків увійшли Крістіан Бореллі, член муніципальної ради комуни Вітроль, представник "Республіканців", Крістіане Пужоль, член ради департаменту Буш-дю-Рон від партії "Вставай, Франціє!" та її чоловік, а також Убер Файяр, президент місцевого осередку партії "Національний центр незалежників і селян" департаменту Буш-дю-Рон, передає "ЄвроПравда", посилаючись на La Provence.

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22 червня вони вирушили з Марселя до Москви, звідки попрямують у Донецьк. Як цитує політиків видання, метою візиту є "підтримка російської армії, яку постійно бомбардує Україна, незважаючи на Мінські домовленості".

За інформацією видання, вони пробудуть у Москві з 22 до 24 червня. У російській столиці у них запланована низка зустрічей, зокрема, з головою комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леонідом Слуцьким.

У Донецьку французькі депутати мають зустрітися з главою так званої "ДНР" Александром Захарченком, зазначає французьке видання.

Як повідомляли російські ЗМІ, у березні делегація європейських та українських політиків прибула в окупований Крим з триденним візитом.