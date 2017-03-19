До окупованого Криму прибула делегація європейських та українських політиків - росЗМІ

Делегація європейських та українських політиків прибула в окупований Крим з триденним візитом, повідомив заступник голови комітету Держдуми у справах національностей Руслан Бальбек, передає РІА Новости.

У делегацію нібито увійшло близько 20 осіб, серед яких депутати Європарламенту, а також політики з країн Європейського союзу, СНД і Латинської Америки.

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За словами пропагандистів, парламентарі прибули, щоб подивитися, як живе анексований Крим на третю річницю окупації.

Бальбек додав, що делегація також "представлена розсудливими українськими політиками". "Це перший візит представників української політики", — наголосив він.

Раніше Міністерство закордонних справ України засудило поїздку групи сербських парламентарів в окупований Крим й викликало посла Сербії для дачі пояснень.