Екс-глава СЗР розповів про засилля впливових прихильників Росії в вищих ешелонах влади

Екс-глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії Микола Маломуж заявив, що велику небезпеку для України представляють бізнес-інтереси, зав'язані на Росії. Про це він сказав в інтерв'ю "Апострофу".

Маломуж додав, що кількість впливових персоналій в Україні, які є потенційними зрадниками, а потім стають відкритими ворогами, зашкалює.

"Наприклад, фінансування певних проектів в тій же Верховній Раді, адже безпосередньо йде контрабанда між Росією і Україною. Ми маємо негласну інформацію про те, що навіть наші комплектуючі до російського озброєння надходять з України контрабандою через треті країни", - зазначив він.

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За словами генерала, якщо задіяні чиїсь мільйони, людина буде орієнтуватися на Росію не тільки в бізнесі, а й сприяти політично. Він уточнив, що спецслужби про це, як правило, знають, але ці речі кришуються на дуже високому рівні в керівництві країни: оточенні президента і уряді.

"Якби сьогодні настав день Х, всі були б шоковані точно так, як шоковані були ситуацією в Криму", - заявив екс-заступник глави СБУ Олександр Скіпальський.

Він запевнив, що, незважаючи на заборону Комуністичної партії в Україні, російський комуністичний центр має в нашій країні конспіративні структури та персоналії. При цьому лідери і керівники замаскованих антиукраїнських організацій відчувають себе привільно.

"З боку держави і правоохоронної системи ніяких обмежень для них немає, а їх корупційні зв'язки дають їм можливість спілкуватися з ворогом і звіряти свої дії", - підкреслив Скіпальський.