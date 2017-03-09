Генерал озвучив причину загострення бойових дій на Донбасі
Росія нагнітає обстановку, провокуючи загострення бойових дій на Донбасі. Таку думку висловив екс-глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж.
За його словами, на зустрічі Великої Двадцятки буде мати місце "глобальний діалог", присвячений недопущенню великомасштабних воєн на планеті, будуть озвучені можливі сценарії, пише Обозреватель. У тому числі може бути представлена нова "дорожня карта" щодо України, Сирії, Іраку і Афганістану.
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"Ці теми вже намічені провідними країнами-учасницями саміту Великої Двадцятки", - сказав він.
За оцінками генерала, "саме тому Росія зараз нагнітає обстановку" на сході України, погрожуючи захопленням нових територій і визнанням незалежності "республік" - як можливими "крайніми варіантами".
Маломуж припустив, що нова "дорожня карта" щодо України буде обговорюватися неофіційно, кулуарно, в той час як у публічних виступах лідери країн будуть як і раніше всіляко підтримувати мінський процес, розуміючи, що "він на сьогодні не має виходу".