Незаконне рішення і тиск на підлеглих: Луценко пояснив, за що хоче притягнути Довгого до відповідальності
Луценко наголосив, що слідство було розпочато в минулому році.
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що народний депутат Олесь Довгий «протягував» питання виділення земель кооперативам на заказнику "Острів Жуків", будучи секретарем Київської міської ради. Про це він сказав під час брифінгу в Житомирі, передає "112 Україна".
Луценко також заявив, що слідство було розпочато в минулому році.
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"У ході слідства було встановлено, що Довгий не тільки ставив на голосування та підписував незаконне рішення, але і чинив тиск на своїх підлеглих, які візували дане рішення перед поданням його на розгляд у Київраду. Таким чином, вбачається у його діях ознаки злочину, передбаченого статтею 364 "зловживання владою". Тому таке подання підписано", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН раніше, генрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа О. Довгого. В діях нардепа "вбачаються ознаки зловживання службовими обов'язками, вчинених у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно - заповідного фонду - заказника "Острів Жуків", загальною площею 44,25 га».