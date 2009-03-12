Кравчук радить Ющенку не боятися слова "імпічмент"

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК радить Президенту України Вікторові ЮЩЕНКУ "нормально" ставитися до ініціативи комуністів щодо оголошення йому імпічменту.

Так Л.КРАВЧУК в інтерв’ю УНІАН прокоментував пропозицію лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА щодо початку процедури імпічменту Президента України.

Він зазначив, що сам "нормально" ставиться до цього питання: «Я ставлюся до всього нормально, якщо воно в рамках Конституції України та законів».

За словами Л.КРАВЧУКА, "не треба боятися слова імпічмент, якщо він не має реального підгрунтя".

«Як я чув від самого П.СИМОНЕНКА, то його аргументація пов’язана з островом Зміїний. Він вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО дозволив, або є одним із тих, хто віддав Румунії частину української території. Я не можу говорити зараз – так це, чи ні. Можу стверджувати лише одне: імпічмент – це норма, яка відповідає Конституції. Це не та ситуація, яка виходить за межі законодавства. Отже, ставлюся до такої ідеї нормально», - сказав Л.КРАВЧУК.

«Пам’ятаю, що коли я був Президентом, тоді також лунали пропозиції оголосити імпічмент КРАВЧУКОВІ. Ці пропозиції розглядалися і були відхилені. Бо для імпічменту не було підстав. Якщо зараз є підстави, і вони вписуються у нормативну базу, то це конституційний процес. Він немає якихось складнощів, які викликають страх. Вважаю, що Президент В.ЮЩЕНКО повинен до цього поставитися так, як кожна людина – нормально», - вважає перший Президент України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 березня лідер КПУ П.СИМОНЕНКО повідомив, що фракція Комуністичної партії України 11 березня звернулася з офіційним листом до керівників усіх фракцій парламенту щодо початку процедури імпічменту Президента України.

Він зазначив, що у зверненні міститься прохання до лідерів фракцій Верховної Ради висловити свою точку зору з даного питання. За його словами, якщо у парламенті буде зібрано 226 підписів народних депутатів, тоді можливо розпочати процедуру імпічменту Президента. Він вважає, що на сьогодні не потрібен спеціальний закон про тимчасову спеціальну слідчу комісію, яка займатиметься питанням імпічменту. За його словами, фахівці вважають, що це можна робити на нині діючій законодавчій базі.

П.СИМОНЕНКО наголосив, що комуністи підготували проект рішення щодо створення у Верховній Раді України тимчасової спеціальної слідчої комісії. «Все те, що вимагає від нас Конституція, ми готові запропонувати», - підкреслив лідер КПУ.

За його словами, питання щодо початку процедури імпічменту Президента - «це буде певний тест, наскільки вони (політичні сили – УНІАН) послідовні у своїх заявах».

У підготовленому фракцією КПУ поданні народних депутатів «про ініціювання питання усунення Президента України Віктора ЮЩЕНКА з поста в порядку імпічменту у зв’язку з вчиненням злочинів» зазначається, що Президент неодноразово, «систематично порушував Конституцію і закони України». «Його практична діяльність спрямована на встановлення і зміцнення режиму особистої влади, результатом чого стало блокування роботи всіх гілок влади, руйнація системи управління країною, що призвело до деформації засад державності, втрати керованості державою та поглиблення розколу в суспільстві», - йдеться у тексті подання.