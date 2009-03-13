У президентських призначеннях Kyiv Post побачила ознаки бананової республіки

Недавні призначення і способи ведення розслідувань мають всі ознаки стилю управління країн третього світу, пише англомовна газета Kyiv Post

Як описати країну, в якій Президент призначає бізнесмена-мільярдера заступником глави секретної служби країни, і цей мільярдер очолює відповідальне розслідування, приймаючи сторону іншого мільярдера, який є його бізнес-партнером?

Уявіть, в цій країні мільярдер-есбеушник погрожує напасти на Кабмін лише через кілька днів після появи Президента як головного гостя на його телеканалі – найпопулярнішому каналі країни, тим самим одержуючи прикриття.

Ми говоримо про Білорусь, Пакистан чи Венесуелу? Ні, це постреволюційна Україна, очолювана колишнім героєм-демократом Віктором Ющенком. Мало того, що Президентові не вдалося дотримати своєї обіцянки позбутися конфліктів інтересів між бізнесом і урядом, він ще й додав до цих конфліктів нові пласти.

Призначення мільярдера Валерія Хорошковського першим заступником глави державної Служби безпеки України (СБУ) вкрай обурливе. Від самого початку свого призначення Хорошковський очолює розслідування можливої “крадіжки” природного газу вартістю більше $2 мільярдів державною компанією «Нафтогаз» у «РосУкрЕнерго». Хорошковський, який має спільні ділові інтереси з Дмитром Фірташем, що контролює 45% акцій «РосУкрЕнерго», не має морального права якимось чином бути причетним до даного розслідування.

У Хорошковського і Фірташа також спільні інтереси щодо одного з передових каналів країни – Інтера, який транслював 6 березня однобоке президентське ток-шоу, під час якого всі гості повстали проти прем`єр-міністра Юлії Тимошенко.

Поведінка Ющенка підтверджує точку зору Тимошенко, що Президент лобіює інтереси «РосУкрЕнерго» – фальшивого, сумнівного і безглуздого посередника в прибутковій українсько-російській газовій торгівлі.

В той час як наближаються президентські вибори, українцям слід рішуче відкинути ці ганебні розпорядження і наполягати на шанобливому ставленні до себе, як до громадян демократичної країни.

Українці мають право на повну і правдиву інформацію від властей країни. Вони заслуговують на слуг народу, які вільні від конфліктів інтересів. Ми вважаємо, що вони також потребують засобів масової інформації з незалежними журналістами, що діють в інтересах народу, а не з продажними шкурами, які лобіюють бізнес-інтереси своїх егоїстичних власників, пише Kyiv Post.