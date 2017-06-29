Луценко вніс до Ради подання на арешт Добкіна-старшого

Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Михайла Добкіна.

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Як йдеться в повідомленні Луценка на його сторінці у Facebook, в діях Добкіна «вбачаються ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн».

Раніше ЗМІ повідомляли, що наступним народним депутатом, з якого знімуть недоторканність, може стати представник фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін.