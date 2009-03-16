Експерти назвали найімовірнішого кандидата в очільники МЗС

Вітчизняні політичні експерти вважають, що найбільше шансів стати новим міністром закордонних справ України має нинішній Надзвичайний і повноважний Посол України в Російській Федерації Костянтин ГРИЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції висловили голова правління Центру прикладних полдітичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО та директор Агентства моделюваня ситуацій Віталій БАЛА.

В.ФЕСЕНКО назвав малоімовірною перспективу подання Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ кандидатури народного депутата, колишнього керівника МЗС Бориса ТАРАСЮКА. За його словами, Б.ТАРАСЮК зробив декілька різких критичних заяв як на адресу В.ЮЩЕНКА, так і Секретаріату Президента, тому “за таких умов Президент... не буде висувати на посаду свого міністра людину, яка не є керованою”.

Крім того, додав експерт, кандидатуру Б.ТАРАСЮКА Президенту запропонувала внести парламентська коаліція. “Погодитися на таку пропозицію означає неформально, фактично, віддати своє право на висування кандидатури з президентської квоти”, - вважає він.

За інформацією В.ФЕСЕНКА, зараз Президент розглядає три кандидатури на посаду міністра – це нинішній перший заступник керівника МЗС Володимир ХАНДОГІЙ, посол України у США Олег ШАМШУР та посол у Росії К.ГРИЩЕНКО.

“Фактично, Президент стоїть перед дилемою – або запропонувати провідника курсу на євроатлантичну інтеграцію, а це В.ХАНДОГІЙ або О.ШАМШУР, з низькими шансами на проходження у Верховній Раді, або запропонувати більш гнучку кандидатуру, яка має трохи більші шанси на проходження, зокрема завдяки підтримці частини Партії регіонів”, - сказав він.

До того ж, додав політолог, К.ГРИЩЕНКО не виступає проти вступу в НАТО, а лише пропонує реалізовувати його еволюційним шляхом, без надмірного прискорення процесу інтеграції. Але при цьому, додав В.ФЕСЕНКО, існує ризик неголосування частини народних депутатів від НУ-НС, тому Президенту потрібно зараз проводити з фракціями активні консультації.

На думку В.БАЛИ, зараз Україні у зовнішніх відносинах потрібно робити акцент на економічні та торговельні аспекти, тому на чолі МЗС повинен стати фахівець з питань міжнародної економіки. Таким, вважає експерт, може бути нинішній заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, який має необхідну освіту та досвід.

Ще одним кандидатом, за оцінкою В.БАЛИ, може стати колишній заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ. На думку політолога, О.ЧАЛИЙ зможе поєднати курс на євроатлантичну інтеграцію України і при цьому підтримувати добрі відносини з Росією.

Але якщо виходити із так званих математичних рохрахунків, зауважив В.БАЛА, найбільше шансів очолити МЗС зараз має К.ГРИЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА заявила, що 17 березня В.ЮЩЕНКО оголосить прізвище кандидата на посаду міністра закордонних справ. За її словами, глава держави прийматиме рішення, зважаючи на два принципових аспекти - системність поглядів кандидата та його ціннісна орієнтація на євроатлантичну інтеграцію України і моральні якості та бездоганна репутація.

І.ВАННИКОВА підкреслила, що Президент також готовий розглянути кандидатуру, запропоновану парламентською коаліцією. «Однак, на його думку, коаліція має усвідомлювати, що зовнішньополітичний курс держави і Президента на євроатлантичну інтеграцію визначений, зокрема, на законодавчому рівні. Тому фігура нового міністра не призведе до змін у зовнішньополітичній доктрині України», - сказала вона.