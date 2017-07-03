Росія не полишає намірів знищити Україну - Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Росія не полишає намірів знищити Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час проведення 95-го семінару Роуза-рота в Києві.

"Головна мета Росії полягає саме тому, щоби не дати нам бути успішними, для того, щоби знищити нас будь-яким способом, вона не зупиниться на цьому шляху", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

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Також, вона наголосила, що виклики безпеці України ніякої таємниці не становлять.

"Це починаючи зі збройної, військової агресії Російської Федерації проти України, торговельної агресії, транзитної агресії, енергетичної агресії, з незаконного, нелегального намагання позбавлення України Криму, з нарощення військової присутності в Криму та нарощення військової присутності по периметру кордонів України, терористичні атаки, кібертероризм, пропагандистські компанії - всі ці речі, на жаль, є частиною нашого життя", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

При цьому, вона вважає, що ці виклики не є виключно викликами для України, а для усього регіону і всього світу.

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"Адже Росія точно не має на меті виключно повернення впливу на країни (колишнього) Радянського союзу чи то країни Варшавського договору. Вона просто прагне підірвати існуючий світовий порядок і усю систему міжнародних правових відносин. Вона зацікавлена в тому, щоби створити так званий керований хаос на міжнародній арені", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Вона переконана, що Росія не може реалізувати свої амбіції, тому що вона побудована на неефективній економічній моделі і на застарілих формах державного управління.