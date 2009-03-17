Литвин каже, що у Верховній Раді вчергове випустили пару

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що на сьогоднішній день необхідно зробити все для деполітизації Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після звіту голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА у парламенті щодо діяльності Служби безпеки.

За словами В.ЛИТВИНА, “серйозної розмови про ситуацію в СБУ не вийшло. Відбулося чергове випускання пари. На сьогодні ми так і не отримали відповіді, чи є Служба безпеки України тією інституцією, яка забезпечує безпеку держави”. «Відповідь однозначна – ні», - сказав спікер.

Крім того, на думку голови ВР, необхідно відповісти на запитання, чи є СБУ тією організацією, яка у своїй діяльності керується законами. «Відповідь однозначна – ні», - сказав він.

Також, як зауважив голова Верховної Ради, сьогодні цілком очевидно, що Служба безпеки України не виконує у повному обсязі своїх обов’язків.

В.ЛИТВИН також переконаний, що на сьогоднішній день Служба безпеки України знаходиться під політичними та партійними впливами і займається українськими політиками, а не питаннями національної безпеки. «Нам, очевидно, потрібно зобов’язати Службу безпеки України свою діяльність увести в правове поле, а для цього потрібно принципово дати оцінку фактам порушень Конституції України», - сказав спікер.