Сьогодні кандидат в очільники МЗС прибуває з Вашингтона

Сьогодні до Києва з Вашингтона прибуває посол України в США Олег ШАМШУР. За словами дипломата, мета його візиту - зустрітися з керівництвом всіх фракцій Верховної Ради і просити їх підтримати його кандидатуру на посаду міністра закордонних справ, пише газета «Дело» (№ 41 від 18 березня).

О.ШАМШУР також розповів, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив йому про свою пропозицію і дипломат її прийняв. «Але про стратегічне бачення того, як має розвиватися МЗС і зовнішньополітичний курс України, якщо МЗС очолю я, ми ще не говорили», - додав О.ШАМШУР.

На момент вильоту з Вашингтона до Києва посол зазначив, що він прихильник європейської інтеграції і це ні для кого не секрет. Він також сподівається, що незабаром Україна вступить до НАТО, але вважає, що зараз називати конкретні дати недоцільно.

«Я робитиму все можливе, щоб переконати депутатів проголосувати за мене», - підкреслив дипломат

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Президент України В.ЮЩЕНКО вніс на затвердження парламенту кандидатуру О.ШАМШУРА на посаду міністра закордонних справ.

О.ШАМШУР з 2005 року обіймає посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в США.

Перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що фракції коаліції визначатимуться щодо підтримки кандидатури О.ШАМШУРА тільки після зустрічі з ним.

У той же час, заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що його політична сила не голосуватиме за призначення О.ШАМШУРА керівником Міністерства закордонних справ.