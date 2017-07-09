Спільний виступ Порошенка і Тіллерсона (подію завершено)

14:22, 09 липня 2017
Політика
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Тіллерсон і Порошенко спілкуються з пресою.

Тіллерсон прибув до України з першим візитом / фото УНІАН

Держсекретар США Рекс Тіллерсон перебуває з візитом в Україні. За підсумками переговорів Тіллерсон і Порошенко вийшли для спілкування з представниками засобів масової інформації.

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Як відомо, разом з Тіллерсоном в Україну мав прибути новопризначений спеціальний представник США щодо переговорів з урегулювання ситуації в Україні Курт Волкер.

Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко провів переговори з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном у форматі віч-на-віч.

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