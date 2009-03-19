Кріля не дивує, що результати виборів все частіше визначають суди

Партія “Єдиний центр” презентувала у Верховній Раді України свій проект Виборчого кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в парламенті повідомив лідер ЄЦ Ігор КРІЛЬ.

За словами депутата, кодекс є першим кроком для реалізації Плану оновлення країни, запропонованого “Єдиним центром”. Цей документ, за його словами, має регламентувати і впорядкувати весь виборчий процес в Україні – президентські, парламентські та місцеві вибори.

І.КРІЛЬ зазначив, що нинішнє виборче законодавство не відповідає потребам суспільства і держави, адже документи, що регулюють процес, часто суперечать одне одному. «Тому не дивно, що результати виборів все частіше визначаються судами, а не виборчими комісіями. Зміни вносяться непродумано, виходячи лише з ситуативної вигоди для окремих політичних сил. У результаті – це все створює необмежені можливості для політичної корупції», - наголосив І.КРІЛЬ.

Він зазначив, що події останнього року, зокрема, перманентна політична криза, засвідчили, що необхідно якнайшвидше проводити зміни, які би виключили ймовірність подібного – кризового сценарію надалі.

Для цього, зазначив І.КРІЛЬ, “Єдиний центр” пропонує:

Зробити виборчі списки відкритими. Тоді виборці зможуть голосувати не тільки за політичну силу, але і за конкретного кандидата, який представлятиме партію в окрузі.

Заборонити “іменні” блоки на виборах. За словами І.КРІЛЯ, це дозволить за кілька років забути про таке явище, як «партія однієї людини», де крім лідера ніхто не знає жодного прізвища.

Зняти обмеження на максимальний розмір виборчих фондів кандидатів, партій, їх місцевих організацій (блоків), що має вивести з тіні кошти, які партії витрачають на політичну рекламу та агітацію. “Адже ні для кого не є таємницею, що вибори обходяться у десятки разів дорожче, ніж це декларують політичні сили. На виборчій кампанії мають заробляти не тільки піарники, але і бюджет», - зазначив лідер “Єдиного центру”.

Обирати міських голів у два тури. «Таким чином, - переконаний І.КРІЛЬ, - Ми уникнемо ситуації, коли переможцем виборів стає практично випадкова людина, яка несподівано отримала на три голоси більше, ніж всі інші».

Підвищити прохідний бар`єр для виборчих блоків. Тоді за словами депутата, з парламенту зникнуть партії, які представлені лише однією людиною та існують лише на папері.