Мосійчука викликали на допит в НАБУ у справі "незаконного збагачення" Льовочкіна

Народний депутат України Ігор Мосійчук від фракції Радикальної партії повідомляє про виклик на допит в Національне антикорупційне бюро України нібито у справі «незаконного збагачення» народного депутата України Сергія Льовочкіна від фракції «Опозиційного блоку».

Про це депутат написав на своїй сторінці у Facebook.

Він пише: «Дочекався!!! Мене викликають на допит в НАБУ! Як свідка у справі про незаконне збагачення народного депутата від Опоблоку, колишнього голови АП Януковича, співвласника кремлівського рупора телеканалу Інтер Сергія Льовочкіна».

Читайте такожБійка депутатів: Мосійчук збирається відсудити у Капліна мільйон гривень за образу честі та гідності

«Зараз з детективом НАБУ узгоджую час допиту і обов'язково розповім про всі схеми незаконного збагачення колишнього гауляйтера Януковича»- заявив Мосійчук.

В той же час у повістці, яку розмістив на своїй сторінці Мосійчук, йдеться про виклик на допит 21 липня о 10 годині.