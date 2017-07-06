Восени до ВР може бути внесено нове подання на Мосійчука - Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко не виключає, що восени до Верховної Ради може бути внесено нове подання на народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Як передає кореспондент УНІАН, про Луценко заявив сьогодні журналістам по завершенню засідання Регламентного комітету.

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За його словами, зараз проводяться слідчі перевірки. "Якщо це (нові дані - УНІАН) підтвердяться, то, думаю, що за літній сезон ми завершимо цю перевірку, і або в тому ж викладі, або в розширеному подання надійде до Верховної Ради України", - сказав генпрокурор.

Довідка УНІАН. 17 вересня 2015 року Верховна Рада за поданням ГПУ дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою у корупції. Того дня у парламенті було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На ньому йшлося про можливість вирішення бізнесових питань за гроші. Через деякий час депутата затримали в будівлі парламенту.

18 вересня Печерський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, термін дії якого закінчився 15 листопада.

Вищий адмінсуд України 17 листопада задовольнив позов Мосійчука до ВР про визнання незаконною і скасування постанови парламенту про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

ВР оскаржила у Верховному суді рішення Вищого адмінсуду щодо Мосійчука.

10 травня 2016 р. Мосійчук заявив, що Верховний суд підтвердив незаконність постанови Верховної Ради про його затримання і арешт.