ГПУ просить Росію видати бойовика "ДНР", який по-звірячому вбив школяра під Донецьком

ГПУ попросила колег із Генеральної прокуратури РФ передати Україні одного з ватажків "ДНР" Вадима Погодіна, який жорстоко убив на Донбасі неповнолітнього хлопця. Про це повідомив заступник Генпрокурора України Євген Єнін, написала прес-секретар ГПУ Лариса Сарган на сторінці у "Фейсбук".

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"Сьогодні звернулися до Генеральної Прокуратури РФ з проханням передати нам одного з ватажків "ДНР" Вадима Погодіна, який у 2014 році в Донецьку звірськи убив неповнолітнього Степана Чубенка", - заявив Єнін.

Він підкреслив, що прохання про передачу вбивці не є визнанням окупованого Криму російським: "Погодін був затриманий та утримується на тимчасово окупованій території АР Крим. Всім пошановувачам зради одразу кажу: це не є визнання Криму російським; Міжнародні конвенції та практика судів наднаціональноі юрисдикції свідчать про обов'язок держав здійснювати правове співробітництво навіть якщо вони перебувають у стані війни та окупують частини своїх територій".

Він додав, що Україна робитиме все можливе, щоб злочинці несли передбачене законом покарання, навіть якщо вони переховуються на тимчасово окупованій території.

"Панове російські прокурори! Якщо у вас ще залишилися хоч якісь залишки совісті та честі, не покривайте вбивцю дитини!" - закликав Єнін.

За інформацією видання Informnapalm, Погодіну інкримінують низку важких злочинів: катування українських полонених і вбивство 16-річного футболіста з Краматорська Степана Чубенка. Після скоєних на Донбасі злочинів Погодін втік до Криму, де його затримали.

Як повідомляв УНІАН, 16-річний воротар футбольного клубу «Авангард» Степан Чубенко - Народний Герой України, якого катували та розстріляли бойовики «ДНР» за проукраїнську позицію. Він навчався у краматорській загальноосвітній школі № 12, захоплювався спортом. З 2014 року з друзями брав участь в мітингах на підтримку цілісності України, які проводилися в Краматорську. Хлопці допомагали українським військовим, допомагали місцевим жителям під час обстрілів, які здійснювались проросійськими бойовиками. Ризикуючи життям, Чубенко зняв з міської площі прапор «ДНР».

У червні 2014-го Степана затримали бойовики батальйону «Керч» за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку. Хлопця відвезли до Горбачево-Михайлівки, де після катувань розстріляли.

На честь Чубенка у Краматорську був організований футбольний турнір.

8 травня 2016 року посмертно нагороджений орденом «Народний Герой України». 21 листопада 2016 року в школі, де він навчався, відкрито меморіальну дошку.