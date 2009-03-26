У ПР порахували, що дефіцит Пенсійного фонду може сягнути 18 млрд.

За оцінками експертів, дефіцит Пенсійного фонду України до кінця року може становити 18 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Сімферополі заявила народний депутат із фракції Партії регіонів, міністр економіки опозиційного уряду Ірина АКІМОВА.

«За оцінками експертів, у Пенсійному фонді до кінця року може утворитися розрив у 18 млрд. грн.», - сказала І.АКІМОВА.

За її словами, це означатиме затримку виплат пенсій «самим нашим знедоленим верствам населення».