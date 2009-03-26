Донецька облрада вимагає відставки Президента, уряду і парламенту

Сьогодні депутати Донецької обласної ради прийняли звернення, в якому вимагають відставки Президента, уряду і парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття документа на 21-ій позачерговій сесії обласної ради проголосували 103 із 105 присутніх депутатів, 2 - не голосували.

Голова Донецької облради Анатолій БЛИЗНЮК заявив: «Закінчився час цієї влади. Хто вони такі, ми вже побачили, що вони зробили, ми теж уже побачили, тому вимога в зверненні одна – у відставку мають піти Президент, уряд і Верховна Рада».

Перед винесенням постанови на сесії виступали кілька депутатів облради від фракції Партії регіонів, Блоку Наталії Вітренко, Комуністичної і Соціалістичної партій, які викривали чинну в країні владу і вимагали її зміни.

Керівник фракції Партії регіонів в облраді Сергій НАПРАСНИКОВ підкреслив, що часу залишилося дуже мало, тому треба терміново приймати кардинальні рішення.

«Ми пропонуємо: по-перше, добитися позачергових одночасно парламентських і президентських виборів вже восени цього року; по-друге, привести до керівництва країни лідерів, здатних запобігти катастрофі, і по-третє, терміново розширити повноваження місцевого самоврядування для швидкого і адекватного реагування на виклики, які виникають щодня», - сказав С.НАПРАСНИКОВ.

Він закликав народ України, всі політичні сили і парламентські фракції «об`єднатися для вирішення цих трьох завдань, іншого шляху в нас немає».

У свою чергу, представник Соціалістичної партії України Олег РИБАКОВ приєднався до гасел «регіонала», підкресливши, що «цей уряд лише здатний перекладати тяжкі наслідки системної кризи на плечі своїх громадян». Він акцентував, що в Україні сьогодні «соціально-економічна криза поглиблюється політичною, її причини не стільки в недосконалості системи влади, скільки в цинічній зневазі Конституції і законів».