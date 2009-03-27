Брюссель розсварив Януковича і Тимошенко, хоч вже все було готово?

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО переконаний, що між Блоком Юлії Тимошенко та Партією регіонів була досягнута домовленість щодо внесення змін до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Був підготовлений пакет документів, але це зупинилося у зв’язку з тим, що відбулося в Брюсселі», - сказав П.СИМОНЕНКО. (Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО разом взяли участь у Міжнародній інвестиційній конференції з модернізації газотранспортної системи, що відбулась 23 березня у Брюсселі - УНІАН).

Водночас П.СИМОНЕНКО не виключив, що переговори про внесення змін до Конституції між цими політичними силами будуть продовжені.

Лідер КПУ переконаний, що на сьогодні ці політичні сили розмірковують, з ким їм домовлятися щодо майбутніх виборів Президента.

Він зазначив, що Партія регіонів шукає відповідь на питання, «з ким домовлятися: з А.ЯЦЕНЮКОМ чи з Ю.ТИМОШЕНКО, а Ю.ТИМОШЕНКО шукає відповіді на питання - з А.ЯЦЕНЮКОМ чи з В.ЯНУКОВИЧЕМ».

П.СИМОНЕНКО вважає, що головні домовленості між Партією регіонів та БЮТ стосувалися створення в Україні двопартійної системи та можливість «пролонгування повноважень Верховної Ради України».