Справу Лукаш та Іващенка гальмують в керівництві ГПУ - Горбатюк

Розслідування справи екс-міністра юстиції України Олени Лукаш та її заступника Юрія Іващенка гальмує заступник генерального прокурора Юрій Столярчук.

Про це заявив керівник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк сьогодні на прес-конференції.

«З лютого слідчі і прокурори готові до завершення розслідування цього провадження, однак, враховуючи, що ці двоє та ще 13 осіб, в тому числі і з Міністерства юстиції та приватних підприємств, яким інкримінується заволодіння коштами держбюджету, є адвокатами, то повідомити їм про підозру можна лише за погодження із заступником генпрокурора Столярчуком. Столярчук з лютого не погоджує цю підозру. Не зважаючи на неодноразові письмові і усні нагадування, жодної відповіді щодо недостатності доказів, чи інших причин не підписання цієї підозри не надходило», - зазначив Горбатюк.

За його словами, створюються якісь штучні перешкоди, які не дозволяють це питання вирішити.

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Як повідомляв УНІАН, ГПУ підозрює Лукаш та її заступника Іващенка у заволодінні коштами державного бюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчиненні службового підроблення.

Справу про співучасть Іващенка у привласненні керівництвом Мін'юсту 2,5 млн грн його адвокати називають політичною. І пояснюють її намаганням прокуратури виключити з процесу над Лукаш активного та фахового захисника.

Сторона обвинувачення такі закиди відкидає. Прокурори наполягають, що мають докази безпосередньої участі Іващенка в розкраданні державних коштів. Зокрема наголошують, що угоди, які розглядаються в суді, укладені саме тодішнім заступником Лукаш.