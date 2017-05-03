ГПУ: Інтерпол не надав пояснень з приводу мотивації зняття з розшуку Януковича і Ко

Інтерпол не надав пояснень щодо мотивації ухвалення рішення про зняття з розшуку екс-президента України Віктора Януковича, його сина Олександра, Сергія Клюєва та інших посадовців його режиму.

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Про це заявив начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк сьогодні в ефірі телеканалу ATR.

За його словами, рішення, яке приймалося на сесії Інтерполу упродовж 27 лютого-3 березня поточного року, надійшло до українських правоохоронців лише сьогодні, 3 травня.

Горбатюк підкреслив, що не може навести мотивацій ухвали цього рішення, оскільки Інтерпол наголошує, що ця інформація є конфіденційною і не підлягає розголошенню.

Продовжуючи тему, Горбатюк зазначив, що відмова продовження розшуку Януковича і вищеназваних осіб полягає в недосконалості українського законодавства.

«Саме звернувши увагу на цю проблематику, комісія Інтерполу вирішила прийняти таке рішення», - сказав Горбатюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні адвокатська контора Joseph Hage Aaronson LLP оприлюднила прес-реліз, в якому сказано, що Інтерпол зняв із розшуку екс-президента Януковича та його сина Олександра.

Пізніше у Нацполіції підтвердили цю інформацію. Разом з тим у відомстві не пояснили, яка мотивувальна частина цього рішення.