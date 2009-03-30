Наступного тижня Україна і Росія проведуть консультації

Третього квітня в Москві відбудеться черговий раунд двосторонніх українсько-російських політичних консультацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

У ході консультацій обговорюватимуться питання тимчасового перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Крім того, планується обговорити комплекс питань двосторонньої співпраці у політичній, економічній, гуманітарній сферах, сфері міжрегіонального співробітництва, прикордонні питання, а також міжнародну та регіональну проблематику.

Також будуть опрацьовані питання організації та проведення українсько-російських переговорів та консультацій на найближчу перспективу.

З українського боку участь у консультаціях візьме в.о. першого заступника міністра закордонних справ Юрій КОСТЕНКО, з російської – статс-секретар, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій КАРАСІН.