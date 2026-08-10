Дрони атакували великий НПЗ у Татарстані

В ніч на 10 серпня безпілотники атакували Нижньокамськ у Татарстані, де розташований нафтопереробний завод.
За даними моніторингових каналів, мешканці Нижньокамська та Чистополя в Татарстані повідомляли, що вони бачили велику кількість дронів. Пізніше з'явилась інформація про пожежі.
У Нижньокамську розташований один із найбільших і найсучасніших нафтопереробних комплексів РФ. В нього входять "ТАНЕКО", "ТАІФ-НК", а також потужності компанії "Сібур". Цей промисловий комплекс є ключовим елементом паливно-енергетичної інфраструктури росіян.
Комплекс неодноразово атакували українські безпілотники, востаннє – 8 липня.
Крім того, мер російської столиці Сергій Собянін близько четвертої години ранку за місцевим часом заявив, що ППО збила більше десятка українських безпілотників, які летіли на Москву.
Удари по російських НПЗ
У ніч на 12 червня дрони атакували нафтохімічні та нафтопереробні об'єкти в Татарстані та Самарській області.
Так, у Нижньокамську під удар потрапив один із найбільших нафтохімічних заводів у Росії "Нижньокамськнефтехім".
Також тоді повідомлялось про атаку на Нижньокамський НПЗ "Танеко". На опублікованих у мережі кадрах видно два великі осередки пожежі та густий чорний дим.