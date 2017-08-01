Саакашвілі заперечує, що звинувачував Україну у втручанні у вибори президента США

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі заявляє, що не звинувачував Україну у втручанні у вибори президента США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ході відеоконференції з США.

Він підкреслив, що його критика стосується не держави Україна, а українських олігархів, які «є ворогами України». За його словами, саме нинішня влада робить все для створення поганого іміджу України.

Він вважає, що, зокрема, указ про позбавлення його українського громадянства показав недемократичність процесів в Україні. Він заявив, що для позбавлення його громадянства був змінений склад комісії з питань громадянства при президентові України, куди були введені люди, підконтрольні президенту Петру Порошенку, оскільки попередній склад відмовився приймати рішення про позбавлення його українського громадянства.

Також Саакашвілі підкреслив, що, коли він брав громадянство України «ніяких і по цей момент вироків суду, що вступили в силу, щодо мене не було». «Тобто, якщо б вони не використовували підроблення та фальшивку, юридичних підстав для позбавлення громадянства у президента Порошенко взагалі б не було», - заявив він.

Крім того, Саакашвілі підкреслив, що в той момент, коли йому надавали громадянство, «Порошенко чудово знав про всі аспекти ситуації, яка була в Грузії, тому що це не раз обговорювалося. Він нагадав, що його не пускали в окуповану Росією Абхазію, і тоді президент Росії Путін заявив, що він «розбереться з Саакашвілі через грузинські суди після виборів».

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Зазначимо, близько години не встановлювався зв'язок з Саакашвілі, який зараз, як він стверджує, перебуває в США. Під час відеоконференції часто пропадав звук, через погану якыстьі звуку були не до кінця чути деякі висловлювання Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня в Адміністрації президента заявили, що Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко написав у Facebook, що нещодавно Генеральна прокуратура Грузії передала українській стороні факти, які не були відомі при прийнятті рішення про надання Саакашвілі громадянства України. За словами Геращенко, Саакашвілі приховав ці факти навмисно, а рішення про скасування статусу громадянина приймається у разі, якщо особа, «яка бажає отримати громадянство України, надало завідомо неправдиві відомості, соврало, надав фальшиві документи або приховав важливий факт своєї біографії».

Саакашвілі, у свою чергу, підкреслив, що в нього тільки одне громадянство - українське. Він заявив, що у Порошенка не вийде позбавити його українського громадянства.