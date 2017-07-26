Саакашвілі позбавили українського громадянства - нардеп

16:07, 26 липня 2017
Політика
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Колишній очільник Одеської ОДА Михаїл Саакашвілі відтепер не є громадянином України.

Саакашвілі втратив українське громадянство / фото УНІАН

Михаїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Про це повідомив у Facebook народний депутат Ігор Мосійчук.

"Мені підтверджують: це правда - грузинського януковича Міхо Саакашвілі позбавили українського громадянства", - написав він.

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За його словами, це свідчить про те, що "Президент Петро Порошенко нарешті почав визнавати власні помилки".

"Він в незаконний спосіб надав наше громадянство і зараз виправляє виключно власні помилки", - додав нардеп.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура Грузії двічі офіційно зверталася до української сторони з проханням передати колишнього президента країни Михаїла Саакашвілі і двічі отримали офіційну відмову.

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Теги: #громадянство України#Саакашвілі позбавили українського громадянства