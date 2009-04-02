Будь-які політичні потрясіння, зокрема вибори, знижують ефективність влади у боротьбі з кризою. Про це сказав директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ, коментуючи УНІАН вплив сьогоднішнього рішення Верховної Ради України про проведення виборів Президента України 25 жовтня 2009 року на боротьбу влади з кризою.

Експерт зазначив, що будь-які політичні зміни негативно позначаються на здатності влади оперативно ухвалювати рішення, необхідні для виходу країни з кризи і, таким чином, будь-які вибори у період кризи негативно впливають на економіку.

“У принципі, за великим рахунком, на перебіг кризи воно ніяк не вплине. Єдине питання полягає в тому, як проходитиме передвиборна боротьба. Я взагалі вважаю, що будь-які вибори сьогодні є недоцільними, тому що вони ослабляють владу. Будь-які політичні потрясіння, вони знижують і без того низьку ефективність нашої влади”, - підкреслив І.БУРАКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 квітня, Верховна Рада призначила вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року. За відповідну постанову проголосував 401 народний депутат з 422, зареєстрованих у сесійному залі. «За» проголосували 174 депутати від Партії регіонів, 155 – від БЮТ, 26 – від НУ-НС, 27 – від КПУ, 19 – від Блоку Литвина.

Постанова набуває чинності з моменту публікації.