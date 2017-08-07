Грузія відправила Польщі запит щодо місцезнаходження Саакашвілі

Грузинська влада звернулася до польської за підтвердженням того, що екс-президент Грузії і губернатор Одеської області Михеїл Саакашвілі дійсно знаходиться в Польщі. Про це в понеділок повідомив прес-секретар Варшавської окружної прокуратури Укас Апінський, передає польське агентство РАР.

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За його словами, у понеділок прокуратура отримала запит від Міністерства юстиції Грузії чи "Михеїл Саакашвілі знаходиться на території Польщі".

"Згідно з процедурою, прикордонникам та поліції доручено прийняти заходи", - сказав прокурор.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня стало відомо, що екс-президента Грузії і колишнього главу Одеської ОДА позбавили громадянства України.

Сам Саакашвілі напередодні полетів у США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну. Джерело в оточенні Порошенка повідомило, що Саакашвілі втратив громадянство України, бо під час заповнення документів на його отримання написав, що не має судимості, а насправді мав – бо в Грузії щодо нього порушено кілька справ.

Ситуацію з громадянством Саакашвілі президент України досі ніяк не коментує. Грузинського громадянства Саакашвілі позбавили 4 грудня 2015 року, українське він отримав 29 травня 2015 року.

4 серпня Саакашвілі прилетів до Польщі. 6 липня ввечері він зустрівся у Варшаві з українцями.