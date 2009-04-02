Голова Нафтогазу Дубина третій місяць - на лікарняному
Заступник побажав одужання
|Ігор ДІДЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це УНІАН повідомив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО.
«Олег ДУБИНА досі перебуває на лікарняному», - сказав І.ДІДЕНКО.
Відповідаючи на запитання, чи не планує О.ДУБИНА написати заяву про відставку через стан здоров`я, І.ДІДЕНКО сказав: «Ні, давайте краще побажаємо йому швидкого одужання».
Як повідомляв УНІАН, після газових переговорів у Москві, які закінчилися 19 січня, 22 січня ц.р. О.ДУБИНА потрапив до клінічної лікарні «Феофанія» (Київ) у передінфарктному стані з діагнозом ішемічна хвороба серця, нестабільна стенокардія, гострий васкуліт, гострий пневмоніт.
23 січня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що О.ДУБИНА перебуває в реанімації після складної операції на серці.
Водночас за інформацією заступника керівника Державного управління справами з медичних питань Ростислава ВАЛІХНОВСЬКОГО, О.ДУБИНІ “на діагностичному етапі було застосовано метод коронарографії, який виключив необхідність у ендоваскулярному хірургічному втручанні”.