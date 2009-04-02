Голова Нафтогазу Дубина третій місяць - на лікарняному

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА досі перебуває на лікарняному.

Як передає кореспондент УНІАН, про це УНІАН повідомив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО.

«Олег ДУБИНА досі перебуває на лікарняному», - сказав І.ДІДЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чи не планує О.ДУБИНА написати заяву про відставку через стан здоров`я, І.ДІДЕНКО сказав: «Ні, давайте краще побажаємо йому швидкого одужання».

Як повідомляв УНІАН, після газових переговорів у Москві, які закінчилися 19 січня, 22 січня ц.р. О.ДУБИНА потрапив до клінічної лікарні «Феофанія» (Київ) у передінфарктному стані з діагнозом ішемічна хвороба серця, нестабільна стенокардія, гострий васкуліт, гострий пневмоніт.

23 січня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що О.ДУБИНА перебуває в реанімації після складної операції на серці.

Водночас за інформацією заступника керівника Державного управління справами з медичних питань Ростислава ВАЛІХНОВСЬКОГО, О.ДУБИНІ “на діагностичному етапі було застосовано метод коронарографії, який виключив необхідність у ендоваскулярному хірургічному втручанні”.