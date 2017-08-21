Зрадофіли тягнуть Україну назад не менше, ніж злодії та імпотенти серед влади - Луценко
Юрій Луценко закликав працювати усіх небайдужих на благо України.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що "зрадофільство" є однією із найбільших і серйозніших проблем українського суспільства сьогодні.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, відреагувавши на матеріал головного редактора видання "Дзеркало тижня" Юлії Мостової.
"Я не згоден із запропонованим шановною Юлією Мостовою суспільним вибором "їхати - залишатися", - написав генпрокурор.
Луценко впевнений, що вибір знаходиться в іншій площині.
"Зрадофіли тягнуть Україну назад не менше, ніж злодії та імпотенти серед влади. Браковані владоможці - гирями сковують суспільству ноги. Від зрадофільського "все пропало!" - у багатьох опускаються руки", - написав він.
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При цьому Генпрокурор не відносить себе до тих, хто "мріє дочекатися нової країни", а до тих, хто "з помилками і надто повільно, але творить її".
"В середовищах зрадофілів і їхніх супротивників є різні, часто недружні між собою люди. Але не їхні внутрішні чвари є важливими", - додав Луценко.
Також він упевнений, що дійсно є дуже різні люди.
"Одні їдуть відпочивати в окупований Крим. Інші - воювати і волонтерити в АТО. Одні крадуть все, до чого дотягнуться, навіть на боротьбі з корупцією. Поділ в країні - не в тому, хто виїде чи хто залишиться. Поділ є на тих, хто бере відповідальність на себе і тих, хто у всьому звинувачує інших", - написав він.
Також Юрій Луценко поділився успіхами тих, хто залишається "оптимістами" і працює на благо країни.
При цьому Генпрокурор закликав приєднатись до "оптимістів".
"Створювати новий бізнес, щоб платити всі податки. Перемагати в конкурсі на нових суддів чи прокурорів, щоб відновити справедливість. Працювати в нових ЗМІ без оплачених готівкою реклами, джинси і маніпуляцій", - написав він.