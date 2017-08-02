Суд визнав недійсним виведення "Межигір'я" з держвласності у 2007 році - Луценко

<img data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2017_08/1501657873-1821.jpg?0.5524361838330543" src="https://images.unian.net/photos/2017_08/1501657873-1821.jpg?0.5524361838330543" alt="Договори, за якими урядова резиденція " Межигір'я"="" вибула="" у="" 2007="" році="" з="" державної="" власності,="" визнано="" недійсними="" Фото="" УНІАН"="" title="Договори, за якими урядова резиденція ">

Київський апеляційний господарський суд визнав недійсними договори, за якими резиденція "Межигір'я" у 2007 році була виведена з державної власності.

Читайте такожСправа Межигір’я: екс-голова ДУС Тарасюк планує внести заставу і не хоче тікати з країни

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Київський апеляційний господарський суд за поданням прокуратури Києва 1/08 прийняв рішення про визнання недійсними договорів, за якими урядова резиденція "Межигір'я" вибула у 2007 році з державної власності. Наступний крок - судове рішення про відповідальність Януковича, Ставицького та інших за незаконну оборудку диктатора», - написав Луценко.