Україна відривається від Москви через безперспективність Росії – перший президент

Президент України у 1991-1994 роках Леонід Кравчук вважає, що Україна відривається від Росії, бо там немає ніякої перспективи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"Ми поступово відколюємося, відриваємся від Росії. Я думаю, це важливо, тому що там у нас перспективи немає ніякої", - заявив Кравчук. При цьому, на його переконання, все більше людей починає це розуміти.

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Також він побажав, щоб українці цінували свято державної незалежності, яке відзначатиметься 24 серпня. "Тому що це найперше, найбільше національне свято України... Є проблеми, дуже багато. І життя, і корупція, і національні проблеми, бідність - усе це є, але якщо придивитися без таких нашарувань, то ми бачимо, як ми змінюємося", - сказав Кравчук.