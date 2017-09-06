Тимошенко тролять її ж законопроектом про вільний продаж землі 2008 року

Юлія Тимошенко хотіла вільного продажу землі, це було в 2008 році, коли вона була прем’єр-міністром. Про це написав нардеп від БПП Олексій Мушак на своїй сторінці у Facebook.

"Навіть урядом було внесено законопроект «Про ринок земель». Досить ліберальний до речі. Той парламент був недостатньо готовий до усвідомлення передових напрацювань. Відповідно ініціатива Тимошенко так і не стала законом. Хоча було позитивне рішення від ГНЕУ", - зазначив він.

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Також нардеп додав, що "цей парламент більш готовий вільного ринку землі".

"Саме тому разом з колегами реєструю слово в слово законопроект Тимошенко 2008 року. В четвер з трибуни ВР запропоную ініціатору Всеукраїнського референдуму долучитися до співавторів. Хороша ініціатива навіть 9-річної давності має бути реалізована", - написав Мушак.

Також він додав скріншоти з сайту ВР, фото архівного подання з підписом Тимошенко Ю.В. та документів на переподання.

Як повідомляв УНІАН, раніше лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко обіцяла "змести з посад" президента України Петра Порошенка і прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана в разі розгляду у Верховній Раді законопроекту про продаж сільськогосподарської землі.

Тимошенко нагадала, що "Батьківщина" спільно з Всеукраїнською асоціацією фермерів почали підготовку до проведення всеукраїнського референдуму проти продажу сільськогосподарської землі. За її словами, незважаючи на заборону суду про проведення референдуму, вони не відступили.