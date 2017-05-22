Тимошенко погрожує "змести з посад" Порошенка і Гройсмана, якщо ВР буде розглядати питання продажу с/г землі

Лідер фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко обіцяє “змести з посад” президента України Петра Порошенка і прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана у випадку розгляду у Верховній Раді законопроекту про продаж сільськогосподарської землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу в парламенті.

“Хочу зараз попередити Петра Порошенка, пана Гройсмана і всіх інших їхніх поплічників у Верховній Раді: якщо ви поставите у Верховній Раді законопроект про розпродаж сільськогосподарської української землі, я беру зараз публічне зобов'язання, що “Батьківщина” підніме народ і змете вас за лічені дні з ваших посад”, - наголосила лідер “Батьківщини”.

Тимошенко нагадала, що “Батьківщина” спільно із Всеукраїнською асоціацією фермерів почали підготовку до проведення всеукраїнського референдуму проти продажу сільськогосподарської землі. За її словами, незважаючи на заборону суду щодо проведення референдуму, вони не відступили.

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“Ми пішли іншим шляхом: ми домовилися з Асоціацією фермерів України, об'єдналися, взяли ту форму, по якій збираються підписи, - форма Центральної виборчої комісії, де є паспортні дані, прізвища, адреси людей. І ми по всій країні почали проводити всенародний референдум збором підписів людей проти продажу сільськогосподарської землі”, - сказала лідер фракції.

За її словами, наразі таких підписів вже є 256 тисяч, планується зібрати до 10 мільйонів. “І це буде, по суті, рішенням референдуму проти продажу сільськогосподарської землі”, - наголосила Тимошенко.