Будьте готові до сюрпризів: соціолог назвала суперників Порошенка на президентських виборах

Головні фаворити президентських виборів в Україні - Порошенко і Тимошенко, але українцям варто бути готовими до сюрпризів. Про це заявила у своєму інтерв'ю відомий соціолог, директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна в інтерв'ю "Апострофу".

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"За соціологічними замірами, поки до другого туру виходять Порошенко і Тимошенко, але ще багато часу, рано щось говорити. Давайте згадаємо, що за рік до президентських виборів, у 2013 році, нинішнього президента соціологи навіть не вставляли у списки кандидатів", - пояснила вона.

Також Бекешкіна додала, що Бойко практично втратив шанси вийти до другого туру у зв'язку з присутністю Рабиновича. Також вона скептично відгукнулася про шанси Олега Ляшка, заявивши, що він може тільки відбирати частину електорату Тимошенко, але не обійти її у виборчій гонці.

Як повідомляли ЗМІ, Порошенко і Яценюк домовляються про об'єднання в одну партію для участі у виборах.