Порошенко та Яценюк домовляються про об’єднання у єдину партію для участі у виборах - ЗМІ

Уже кілька тижнів команди Петра Порошенка й Арсенія Яценюка ведуть переговори про об'єднання у єдину партію для участі у виборах. Про це повідомляє "Українська правда".

Ядро нової партії можуть скласти генпрокурор Юрій Луценко, голова Верховної Ради Андрій Парубій, секретар РНБО Олександр Турчинов, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і екс-прем'єр Арсеній Яценюк. Хоча в Парубія нібито є застереження.

Головним ідеологом об'єднання "Блоку Петра Порошенка" й "Народного фронту" називають Турчинова.

Озвучена у квітні ідея єдиної партії ожила з початком нового політичного сезону. Проте переговори, за даними джерел, йдуть повільно і складно.

Хто має очолити новостворену партію, досі не домовилися. У Яценюка виступають за те, щоб лідером був кандидат у прем'єри, а в БПП не виключають, що голів може бути кілька.

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Поки що не вирішили навіть, на базі якої з політсил створювати партію. Спершу нібито запустять "громадський рух", а БПП і НФ у цей час почнуть об'єднувати місцеві осередки.

Участь Віталія Кличка, який формально очолює БПП, у новому проекті не визначена. Мер Києва та його УДАР не знають про об’єднавчі переговори.

"Спершу намагалися говорити так, щоб було дві сторони: Порошенко і БПП з одного боку, Яценюк і НФ – з іншого. Але так розмова далеко не пішла. Тепер окремо Порошенко, окремо Луценко, окремо Гройсман, окремо Яценюк, Аваков і так далі. Кожен намагається вибити більше для себе", – розповів один із соратників Порошенка.

"Ніяких квот зараз немає. Нам аби першу десятку вибрати. Що не подивишся, а всюди є якісь питання до людей. Але найгірше буде з "мажоритаркою". По-перше, не всі хочуть іти від "партії влади", а, по-друге, не так вже й багато сильних кандидатів", – пояснив один із учасників переговорів з боку НФ.

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У команді Порошенка вважають: "Якщо вдасться об'єднатися – то це до кінця року. Якщо до Нового року нічого не станеться – значить, не судилося".

У БПП побоюються, щоб "Народний фронт" не пішов в опозицію.

У НФ розповіли, що Яценюк озвучив три варіанти: йти на вибори однією партією з Порошенком, іти об’єднано з Гройсманом або ж "кожен сам по собі".

Порошенко прагне стати єдиним кандидатом від влади на виборах, аби пройти на другий термін президентства. За словами джерел у БПП, у 20-х числах серпня "було сказано всім помиритись".

У команді президента кажуть, що діє "інстинкт виживання: усі розуміють, що, якщо вони воюватимуть між собою, то їх винесуть".

Усе це відбувається на тлі того, що "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко та "Самопоміч" Андрія Садового підтримали Міхеіла Саакашвілі під час повернення в Україну.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску "Шегині". Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально "внесли" їх на територію України.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній глава СБУ Валентин Наливайченко. Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.