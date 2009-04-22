Молдова проводить курс на зближення з НАТО

Попри свої декларації щодо нейтралітету, насправді Молдова проводить курс на зближення з Північноатлантичним альянсом (НАТО). Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в прес-службі президента Придністров`я, таку заяву зробив глава Придністровської Молдавської Республіки Ігор Смирнов на зустрічі в Тирасполі з міністром закордонних справ Придністров`я Володимиром Ястребчаком.

На ній обговорювалася, зокрема, інформація про участь молдавських військових у натовських навчаннях, які пройдуть в Грузії з 6 травня по 1 червня. "Для нас ця новина не стала несподіванкою, - зазначив президент ПМР. - Усе закономірно. Незважаючи на свої декларації про нейтралітет, в реальності Молдавія проводить курс на зближення з Північноатлантичним альянсом. Це звичайна політика молдавської влади: говорити одне, а робити абсолютно інше", - заявив І.Смирнов.

У вересні 2008 р. Координаційна рада громадських об`єднань і політичних партій невизнаної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР) від імені громадськості виступила проти будь-яких спроб приєднання ПМР до Молдови, вказавши на невідповідність реальної політики молдавського керівництва та слів президента Молдови Володимира Вороніна про нейтралітет країни, невступ до НАТО та зближення з Росією.

2006 р. Молдова підписала з НАТО індивідуальний план партнерства, згідно з яким її національна армія до 2010 р. має бути переведена на стандарти НАТО з повним переозброєнням армії і структурною реорганізацією Головного штабу і Міністерства оборони. 2008 р. намічено було закінчити впровадження стандартів НАТО у навчальні програми та курс військової підготовки для армійських фахівців Молдови.